دعت وزارة الخارجية الكويتية المواطنين الراغبين في زيارة لبنان إلى التأني خلال هذه المرحلة. وأهابت بالمتواجدين هناك العودة الطوعية نظراً للأوضاع التي تمر بها المنطقة حرصا على سلامتهم. وذكرت أنه تم تخصيص الهاتف رقم 0096171171441 للاتصال حال حاجتهم للمساعدة.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الكويتية تدعو المواطنين الراغبين في زيارة لبنان إلى التأني خلال هذه المرحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.