حركة أمل تدين مجزرة المستشفى المعمداني في غزة: جريمة إبادة مكتملة الأركان

اشار المكتب السياسي في حركة امل في بيان تعليقا على المجزره التي ارتكبتها آلة الابادة الصهيونية مساء اليوم في المستشفى المعمداني في قطاع غزة، الى انه "بالدليل القاطع يقدم الكيان الصهيوني نفسه وبكل مستوياته السياسية والعسكرية كمجرمي حرب بكل ما للكلمة من معنى، ان ما حصل مساء اليوم من استهداف للآمنين والنازحين والمرضى في المستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي ادى الى سقوط ما يزيد عن 500 شهيد هو جريمة إبادة مكتملة الأركان وغير مسبوقة في تاريخ البشرية، وهي رسالة ممهورة بدماء الاطفال والنساء والشيوخ والمرضى لكل العالم من أجل النهوض من كبوته والتحرك الفوري لوقف الحرب حرب الإبادة الممنهجة التي ينفذها المحتل الإسرائيلي مع سبق الإصرار والترصد ضد الشعب الفلسطيني".

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