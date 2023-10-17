الفصائل الفلسطينية تدعو الى اضراب عام في المخيمات يوم غد الاربعاء

دعت الفصائل الوطنية والاسلامية الفلسطينية في لبنان الى اعتبار يوم غداً الاربعاء، يوم إضراب وغضب في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية، يعَبَر فيه عن الغضب من خلال تنظيم اللقاءات والاعتصامات والمسيرات الجماهيرية والشعبية الحاشدة.

واستنكرت الفصائل العدوان الصهيوني الارهابي الهمجي البربري الاجرامي المدعوم أميركياً وغربياً، والمتواصل منذ احدى عشر يوماً على اهلنا في قطاع غزة ،والذي اوقع لغاية هذا اليوم اكثر من ثلاثة الاف شهيد واكثر من عشرة الاف جريح جلهم من الاطفال والنساء وكبار السن، وتدميره المئات من الابنية السكنية والمرافق الحيوية والخدماتية.

كما دعت اللجان الشعبيه الفلسطينية في لبنان واتحاد موظفي الاونروا في لبنان للاضراب الشامل غدا الاربعاء في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان وكافة المراكز العاملة بها وذلك تضامنا واستنكارا لما يقوم به الكيان الصهيوني بحق اهلنا وشعبنا من قتل للاطفال والنساء والشيوخ، والتمادي بقصف المستشفيات ومحاوله للتهجير القصري لاهلنا في غزة.