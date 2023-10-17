ميقاتي: مئات الشهداء في مستشفى المعمداني بفعل الإجرام الإسرائيلي والضمير العالمي الساكت عن الظلم والحق

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى وجود "مئات الشهداء في مستشفى المعمداني في غزة بفعل الإجرام الإسرائيلي والضمير العالمي الساكت عن الظلم والحق. فإلى متى؟".

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