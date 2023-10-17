بري: آلة الإبادة الإسرائيلية لا تستهدف الشعب الفلسطيني إنما تستهدف البشرية والإنسانية

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري تعليقاً على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في المستشفى المعمداني في قطاع غزة، بان "الإدانة للكيان الإسرائيلي على سفكه الدم الفلسطيني مساء اليوم في المستشفى المعمداني في قطاع غزة وعلى النحو الذي حصل وحدها لا تكفي".

واشار بري الى انه "بعد قانا والمنصوري وقبلهما دير ياسين وصلحا وحولا وبحر البقر، هي ...هي إسرائيل تصفع الإنسانية على وجهها بجريمة إبادة لا تصدق، مئات الشهداء وعداد القتل الإسرائيلي لا يتوقف، فهل يصحو ضمير العالم لكبح جماح آلة الابادة الإسرائيلية، التي صدقوني لا تستهدف الشعب الفلسطيني إنما تستهدف البشرية والإنسانية على حد سواء".