حزب الله دعا إلى تجمع تضامني في حارة حريك غدًا تضامنًا مع غزة واستنكارًا للمجازر الإسرائيلية

دعا "حزب الله"، في بيان، إلى التجمع التضامني الكبير الذي يقام في حارة حريك- باحة الشورى، يوم غد الأربعاء عند الثانية بعد الظهر، وذلك "تضامنًا مع غزة الصمود، واستنكارًا للمجازر الصهيونية الوحشية بحق أطفال الأمة. وشجبا لتآمر الشيطان الأكبر أميركا، وصمت العالم المتخاذل والمتفرج على إبادة شعب أبيّ، ونصرة للقدس وفلسطين على أيدي مجاهديها الابطال، يدعوكم حزب الله للتجمع التضامني الكبير الذي يقام في حارة حريك- باحة الشورى

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