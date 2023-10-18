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"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى قصف مستشفى المعمدانى

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القاهرة - سامية سيد - أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف مستشفي الاهلي المعمداني، والذي يعد استمرار لجريمة الإبادة الإجماعية التي تقوم قوات الاحتلال بارتكاب منذ عشر أيام.

 

كما ناشدت المنظمة المؤسسات الدولية والدول الكبري التدخل لوقف هذه الجريمة، مطالبة المحكمة الجنائية بفتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، لارتكاب هذه الجرائم داخل الأراضي الفلسطينية، والتي قامت بالتوقيع علي ميثاق روما، مما يمد اختصاص المحكمة لهذه الأراضي.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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