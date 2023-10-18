شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: قصف مستشفى المعمداني جريمة ضد الإنسانية ويحمل المجتمع الدولي المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد، إن ما فعله الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وسقوط ما يزيد عن 500 شهيد، يعد جريمة ضد الإنسانية جمعاء.

وأشارت لجنة العلاقات الخارجية إلى أن القصف المتعمد للمرضى والمدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ يعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وحملت خارجية الوفد المجتمع الدولي مسئولية هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق البشرية، مطالبة كافة القوى العالمية بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين.