شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: مجزرة غزة انتهاك فاضح لكافة الأعراف الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان حزب الإصلاح والنهضة المجزرة التي أقدم عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، مما أسفر عن استشهاد مئات من المدنيين.

وأكد الحزب أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد جريمة حرب، وانتهاك فاضح لكافة الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.

وناشد الحزب المجتمع الدولي بالاستماع إلى صوت العقل والضغط على إسرائيل لوقف نزيف الدماء، والالتجاء إلى الحلول الدبلوماسية متخذين من مؤتمر السلام المنعقد في القاهرة انطلاقا نحو إنهاء الأزمة في فلسطين بما يحقن الدماء.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى 800 شهيد وجريح، وعشرات المصابين من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.