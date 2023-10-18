شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يستنكر قصف مستشفى المعمداني: جرائم إسرائيل تنذر بعواقب وخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بحالة من الرفض الشديد والاستنكار لما تشهده تطورات الأوضاع في فلسطين، حتى وصل الأمر بالاحتلال لقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد المئات من الأبرياء.

وأكد الحزب أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في أعماله الإجرامية والتي تتعارض مع الإنسانية، ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة بالكامل، مما يتطلب سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الغاشمة.

وتساءل البيان: أين موقف المجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان من الذي يحدث في غزة؟.

وأشار حزب حماة الوطن إلى أن تجاهل المجتمع الدولي ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال إجرامية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك ازدواجية في التعامل، وخرق واضح لكل مبادئ حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد ثمن حماة الوطن، الجهود والتحركات المصرية على كافة المستويات لدعم الشعب الفلسطيني.