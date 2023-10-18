شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الكرامة يدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمستشفى المعمداني: بشاعتها تفوق جرائم النازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف بيان صادر عن حزب الكرامة قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة بجريمة حرب جديدة تفوق في بشاعتها جرائم النازية إبان الحرب العالمية الثانية، لافتا أن الجريمة أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء من المدنيين العزل أثناء تلقيهم العلاج، لا أثناء انخراطهم في المعارك!

وأكد البيان أن القصف الذي أدى إلى مقتل مئات الجرحى، بما في ذلك النساء والأطفال، يجدد التأكيد على وحشية عدونا الصهيوني وخسته، ويؤكد أن أغراضه الحقيقية هي اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المستوطنين بدلا عنهم، حتى لو كان ذلك عن طريق التطهير العرقي والإبادة الجماعية!

وأعرب حزب الكرامة عن الاستياء الشديد من العدوان المستمر والذي يعد انتهاكا صارخًا للقانون الدولي، وخاصة المواثيق الدولية التي تحظر بشكل صريح الهجمات على المنشآت الطبية والمدنيين حتى في زمن الحرب.

وطالب البيان الحكومة في مصر بالعمل على دفع الجامعة العربية ودبلوماسيي المجموعة العربية لدى المنظمات الأممية بالتحرك فورا لجر الجناة إلى محكمة العدل الدولية على هذه الجرائم النكراء، والضغط على المجتمع الدولي لضمان تحقيق العدالة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة السلاح الصهيوني المجرم.

وأكد البيان على حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضهم من النهر إلى البحر، وضرورة استعادة حريتهم وأمنهم وكرامتهم من خلال الإنهاء الكامل والنهائي للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان: "إن حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة والعيش في سلام يجب أن يحظى بدعم وتضامن كل أحرار العالم، وعليه فإن قوى الشعب العربي من المحيط إلى الخليج مطالبة الآن بمخاطبة الرأي العام العالمي لتوضيح الحقائق وكشف أكاذيب الدعاية الصهيونية، والدفاع عن الحق الفلسطيني انطلاقا من كونها قضية كل العرب لا الفلسطينيين بمفردهم."