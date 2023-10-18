شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "حقوق الإنسان بالنواب": قصف مستشفى المعمدانى فى قطاع غزة جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى مستشفى المعمدانى بغزة، والذى أسفر عن أكثر من 800 شهيد وجريح سقطوا من قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني.

وقال "البنا"، لـ"الخليج 365": "هذه مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الصهيونى خلال أيام، بمثابة عملية إبادة جماعية، هذه الجرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولى والإنسانى، هذه الجريمة البشعة عار على الاحتلال الإسرائيلى، وعار على المجتمع الدولى والعالم كله أن يصمت إزاء هذه الجرائم الوحشية".

وطالب "البنا"، المجتمع الدولى بوقفة صارمة ضد الاحتلال الإسرائيلى، والوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى الغاشم، متهما المجتمع الدولى بالتخاذل والتقاعس، وطالب بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلى وقيادات جيش الاحتلال باعتبارهم مجرمى حرب، مؤكدا أن قصف مستشفى المعمدانى "إبادة جماعية"، وطالب بسرعة التدخل من جميع دول العالم لحماية الشعب الفلسطينى ومنع استهداف المدنيين والأطفال والنساء.