النشرة: انطلاق حافلات الآن من صيدا باتجاه السفاره الأمركية في عوكر

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن انطلاق حافلات الآن من صيدا باتجاه السفاره الأمركية في عوكر، وذلك رفضا للجرائم الاسرائيلية لا سيما استهداف مستشفى معمدان في غزة، والدعم الاميركي اللا محدود لها.

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