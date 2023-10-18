مظاهرات في مدن عربية وإسلامية وغربية تنديدًا بمجزرة المستشفى المعمداني في غزة

تشهد مدن عربيّة وإسلاميّة وغربيّة مظاهرات تنديدًا بمجزرة المستشفى المعمداني في غزة، التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، أفادت أنباء عن ارتفاع حصيلة القتلى في مستشفى المعمداني وسط قطاع غزّة إلى ما يقرب الـ900، إثر القصف الإسرائيلي.
وتأتي هذه المجرزة في اليوم الـ11 على التوالي للغارات الإسرائيلية المكثّفة على قطاع غزّة.
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