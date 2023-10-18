روسيا والإمارات تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة

طلبت روسيا والإمارات عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني، لمناقشة القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة

وكتب النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على منصة "تلغرام"، أنّه "طلبت روسيا والإمارات عقد اجتماع عاجل مفتوح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح 18 تشرين الأوّل فيما يتعلق بالهجوم على مستشفى في غزة".

وفي وقت سابق، أفادت أنباء عن ارتفاع حصيلة القتلى في مجزرة مستشفى المعمداني وسط قطاع غزّة إلى ما ياقرب الـ900، إثر القصف الإسرائيلي.