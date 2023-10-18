انبطح المستشار الألماني أولاف شولتس والوفد المرافق له أرضاً؛ خشية من صواريخ القسام التي قصفت مطار "بن غريون"، وذلك ردا على المجزرة الاسرائيلية بحق مستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها ما يقارب الـ900 ضحية.

كانت هذه تفاصيل خبر المستشار الألماني والوفد المرافق له ينبطحون أرضاً في مطار بن غوريون خشية صواريخ القسام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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