بايدن يدرس طلب تمويل حجمه 100 مليار دولار يشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

ذكرت "بلومبرغ" عن مصادر لم تسمها أن الرئيس الأميركي جو بايدن يدرس طلب تمويل إضافيا يبلغ نحو 100 مليار دولار يشمل مساعدات دفاعية لأوكرانيا وإسرائيل بالإضافة إلى أموال لأمن الحدود وأموال لتايوان ودول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

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