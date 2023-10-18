الملك الأردني: الحرب دخلت مرحلة ستجر المنطقة لكارثة لا تحمد عقباها

حذر الملك الأردني عبدالله الثاني من أن الحرب بين اسرائيل وحماس "دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا تحمد عقباها".
واوضح بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله "حذر من أن هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا تحمد عقباها، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية".
وعبر عن "إدانته الشديدة واستنكاره بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل اليوم بحق المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى المعمداني في غزة".
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