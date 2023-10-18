تظاهرة امام منزل السفير الفرنسي في قصر الصنوبر رفضا للجرائم الاسرائيلية وحال الغضب يسود شوارع بيروت

يسيطر حال الغضب على معظم شوارع بيروت بعد المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في المستشفى المعمداني في غزة، حيث تجوب التظاهرات المنددة بالمجزرة معظم شوارع العاصمة.

ويتجمع المئات امام منزل السفير الفرنسي في قصر الصنوبر رافعين الاعلام الفلسطينية ومطلقين الهتافات المنددة بارتكابات اسرائيل وداعميها، الى جانب مسيرات غاضبة تلف معظم شوارع الطريق الجديدة وتجمعات في ساحة المفتي الشهيد حسن خالد وأمام مسجد الامام علي بن ابي طالب، وكذلك تشهد منطقتا عائشة بكار وكورنيش المزرعة مسيرات وتجمعات غضب .