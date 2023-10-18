البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية بغزة

استنكر البرلمان العربي، المجازر الوحشية والدموية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ومنها المجزرة الأكثر دموية وبشاعة التي ارتكبها باستهداف المستشفى الأهلي في غزة، وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين من الفلسطينيين.

وتفصيلاً، عد البرلمان العربي في بيان له اليوم، قصف واستهداف المستشفيات بالانتهاك الخطير لأحكام القانون الدولي والإنساني، مطالبًا بمحاكمة قادة القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المجازر الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.