سلسلة مواقف تدين المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل بمستشفى المعمدان في غزة

شجب المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز "بأشد عبارات الاستنكار جريمة الحرب التي نفذها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين وراح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى في استهدافه المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، إذ هي جريمة موصوفة ضد الإنسانية وتشكل انتهاكا صارخا لكل المواثيق والقوانين والأنظمة الدولية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة وممنهجة".

وقال بيان المجلس المذهبي: "وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"، ان الدول العربية والاسلامية مطالَبة بموقف تاريخي صارم وحازم لردع العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني وإنقاذ أطفال غزة ونساءها وشيوخها وأبناءها المدافعين عنها، كذلك فإن المجتمع الدولي خصوصا مطالَب بشكل فوري بوقف المجازر الإسرائيلية العدوانية الهمجية، وعدم ازدواجية المعايير، وباتخاذ قرار صارم بمحاكمة المجرمين، والتحرك العاجل لإفساح المجال من أجل إدخال المساعدات الانسانية والطبية الى قطاع غزة ومعالجة الجرحى والمصابين، وهو مدعوٌّ بالتالي لإيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية قبل فوات الأوان".

كما دانت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق مئات المدنيين الفلسطينيين في المستشفى المعمداني في غزة . وقالت الحريري في تصريح لها يأبى الكيان الصهيوني الا أن يثبت مرة بعد أخرى أنه كيان قائم على سفك الدماء والمجازر التي يندى لها جبين البشرية .

وشجب رئيس "الحزب السوري القومي الإجتماعي"، الأمين أسعد حردان، "المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني من خلال قصفه المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والتي أسفرت عن ارتقاء مئات المدنيين بين طفل وأمراة ورجل شهداء، هذا عدا الجرحى". وأشار حردان في بيان، إلى أنّ "هذه المجزرة البشعة تُضاف إلى عشرات المجازر المرتكبة بحق أهلنا في غزة، وهذا يندرج في سياق حرب إبادة شاملة، تُنفذ برعاية أميركية ـ غربية وعلى مرأى ومسمع ما يسمّى "المجتمع الدولي" ومنظماته المتعامية عمداً عن جرائم العدو "الإسرائيلي" ومجازره".

كما دان النائب فريد هيكل الخازن القصف الاسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "مشاهد إجرامية إنعدمت فيها الإنسانية.. جثث أطفال رضع ونساء وأولاد وعجزة لا يمكن تصوّرها في باحة مستشفى المعمداني.. جريمة حرب ترقى إلى نهج إبادة واضح لكل الشعب الفلسطيني.. الرحمة للشهداء ولضمائر العرب الصامتين عن هذه المجازر.."

واعتبر "تيار المستقبل" في بيان، أن "العالم سقط في مجزرة المستشفى المعمداني مساء اليوم، وبصمته المخزي أمام الإجرام الوحشي الذي يتمادى به العدو الإسرائيلي في عدوانه على أهلنا الصابرين في غزة، الذين لا حول ولا قوة لهم إلا الصمود". وقال: "سقطت الإنسانية بسقوط الأطفال والنساء والعجزة في غزة التي تُباد، وتلطخت بدماء طاهرة أبت أن تستسلم للظلم، وأن تقاوم من أجل حقٍ لن يضيع، ما دام في رقبة أبطال يحملونه أمانة من جيل إلى جيل، وعلى كامل أرض فلسطين، من البحر إلى النهر". أضاف: "سقط كل الكلام، ولم يبق لنا إلا الدعاء، لك الله يا غزة، ولأهلك الشرفاء كل الرجاء بأن يستيقظ ضمير هذا العالم ويتحرك لوقف الإرهاب الإسرائيلي المنظم الذي فاق قدرة العقل الإنساني على تصوره أو تحمله أو التعايش معه".

بدوره، راى النائب ادغار طرابلسي بان استهداف المدنيين والجرحى في المستشفى المعمداني في غزة: جريمة مُدانة ضد الانسانية.

كما استنكر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج مجزرة مستشفى المعمداني في غزة وقال: "نحن اليوم أمام مجزرة بحق الإنسانية جمعاء وعلى مجلس الامن في جلسته الطارئة اتخاذ قرار حاسم بوقف آلة الحرب والدمار والاجرام، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ قرار جريء باطلاق مفاوضات السلام وفق حل الدولتين."وأصاف:"لا يجوز أن يستمر سيل دماء الشيوخ والنساء والشباب والاطفال، ومرفوض تكرار المجازر ضد الانسانية التي يذهب ضحيتها الابرياء ! كفى.."

واعتبرت كتلة "تجدد" عبر منصة "أكس"، أن "الاستهداف الاسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة، جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، ومجزرة تتخطى كل حدود الانسانية". ودعت "المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإدانة إسرائيل وحماية الشعب الفلسطيني، وإعادة إحياء المبادرة العربية للسلام، التي بغيابها، يبقى الباب مشرعا للقتل والدمار".

الى ذلك، لفت المفتي أحمد قبلان الى ان "إسرائيل أسوأ كيان إرهابي، وتل أبيب مركز الإجرام الإقليمي المدعوم من واشنطن مركز الإجرام العالمي، وما ترتكبه تل أبيب بقطاع غزة أسوأ جرائم الحرب وأفظع أنواع الإبادة، والمجزرة التي ارتكبتها بمستشفى الأهلي المعمداني والتي راح ضحيتها مئات الشهداء يجب الرد عليها، والدول العربية مسؤولة عن الرد، والتخاذل العربي يرقى لحد الخيانة، والتطبيع صهيَنة وتهويد يجب اقتلاعه، والمطلوب انتفاضة عربية وثورة شوارع وإعلان نفير عام للإقتصاص من تل أبيب والإنتقام من الصهيونية، وأميركا نمر من ورق وأضعف من أن تخوض حرب الشرق الأوسط، وأوروبا العجوز شريك إجرام وشاهد خبيث بأحداث غزة والعالم، وتسابق قادة الأطلسي نحو تل أبيب لن يمنع من سحق كيانها وتدمير هياكل إرهابها والأيام شواهد".