بيرم دعا إلى وقفة أمام وزارة العمل غدًا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واستنكارًا للمجازر الإسرائيلية

دعا وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى وقفة تضامنية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الأربعاء أمام وزارة العمل مع الشعب الفلسطيني، واستنكارا للمجازر الإسرائيلية، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبها بحق المدنيين من أطفال ونساء في مستشفى المعمداني في غزة.

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