التيار الوطني: مجزرة قتل الابرياء في المستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب موصوفة

اعتبرت لجنة الاعلام في "التيار الوطني الحر" في بيان، بان "مجزرة قتل الابرياء في المستشفى المعمداني في غزة ترفضها كل الشرائع والأصول والمواثيق. انها جريمة حرب موصوفة نفذتها إسرائيل، ولا يجوز ان تمر من دون محاسبة. ان التيار الوطني الحر يدعو الى تحقيق دولي وانشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة".

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