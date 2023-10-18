المدارس الكاثوليكية تقفل ابوابها يوم غد حداداً

اعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر في بيان، بانه “انسجاماً مع قرار دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير التربية بإعلان الاضراب العام يوم غد الاربعاء حداداً على أرواح شهداء المستشفى المعمداني في غزة، تقفل المدارس الكاثوليكية ابوابها يوم الاربعاء ١٨ تشرين الاول وترفع الصلاة الى الله ليتغمد ارواح الشهداء الابرار فسيح جناته ويرفع شبح العنف والحروب والشرّ عن منطقتنا بشكل عام وعن لبناننا الحبيب بشكل خاص".

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