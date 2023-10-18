وقفة احتجاجية في وسط النبطية تنديدا بالجريمة التي ارتكبها اليوم العدو الاسرائيلي في مستشفى المعمداني في غزة

تجمع المئات من ابناء النبطية ومنطقتها في ساحة المنشية وسط النبطية، "تنديدا بالجريمة التي ارتكبها اليوم العدو الاسرائيلي وذهب ضحيتها مئات المدنيين الفلسطينيين في مستشفى المعمداني في غزة. وكذلك احتجاجا على ما يتعرض له اهل غزة من قتل وتدمير نزل مساء اليوم.

واحتشد المحتجون وهم يرفعون الاعلام الفلسطينية ورايات المقاومة ويهتفون الموت لاسرائيل فيما بثت الاناشيد من مكبرات الصوت، والقيت كلمات نددت بالاجرام الصهيوني بحق الابرياء والاطفال في غزة وبالصمت الرسمي العربي المخزي تجاه ما يحصل.

كما وأضاء المحتجون الشموع حدادا على ارواح شهداء مجزرة مستشفى المعمداني.