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تحالف العزم يعلن اطلاق حملته الانتخابية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان، إن "مرشحيه اخذوا على عاتقهم رسم نهج سياسي جديد يتميز بواقعية الرؤية وقابلية التطبيق في مختلف المحافظات".

وشدد التحالف بحضور كافة قياداته على "ثبات موقفه حيال قضايا العراق المصيرية وقضايا الأمة المفصلية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعمل على تشريع قانون يدعم الشعب الفلسطيني".


وحدد مجلس الوزراء 18 كانون الأول 2023، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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