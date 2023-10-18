شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة إيطاليا وإنجلترا في تصفيات يورو 2024 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم ضد إنجلترا بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار الجولة الثامنة من دور المجموعات من تصفيات يورو 2024.

أحداث مباراة إيطاليا وإنجلترا

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، ومنذ بداية المباراة ودخل لاعبى المنتخبين من أجل تسجيل الهدف الأول، وفي الدقيقة الخامسة عشر سجل جيانلوكا سكاماكا الهدف الأول بطريقة جميلة.

وبعدها حاول لاعبى منتخب إنجلترا من أجل تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل وفي الدقيقة الثانية والثلاثين حصل منتخب إنجلترا على ركلة جزاء وسجلها اللاعب هاري كين لتتعادل النتيجة وتصبح هدف لكل منتخب.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة السابعة والخمسين سجل ماركوس راشفورد الهدف الثاني لصالح منتخب إنجلترا، وفي الدقيقة السابعة والسبعين سجل هاري كين الهدف الثاني والثالث لمنتخب إنجلترا.

وبعدها حاول لاعبى منتخب إيطاليا ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لتنتهى المباراة بفوز إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف.