شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة إنجلترا بعد الفوز على إيطاليا في تصفيات يورو 2024 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل رواد التواصل الإجتماعي وعشاق الكرة العالمية من معرفة ماهو ترتيب مجموعة إنجلترا بعد الفوز على إيطاليا والتي كانت اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر الجارى.

فوز إنجلترا على إيطاليا

وكان منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم قد حقق الفوز على حساب إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل أهداف المباراة كلًا من هاري كين هدفين وماركوس راشفورد هدف، بينما سجل هدف إيطاليا الوحيد جيانلوكا سكاماكا.

ترتيب مجموعة إنجلترا بعد الفوز على إيطاليا

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب إنجلترا إلى النقطة رقم 16 في المركز الأول في سلم ترتيب المجموعة الثالثة، بينما يتجمد رصيد منتخب إيطاليا عند النقطة رقم 10 في المركز الثالث، وجاء ترتيب المجموعة بالكامل على النحو التالى: