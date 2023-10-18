ترمب يعود لمحاكمة الاحتيال

عاد الرئيس السابق دونالد ترمب إلى محكمة في مدينة نيويورك ليكون متفرجا في محاكمة الاحتيال المدنية التي تهدد بتعطيل إمبراطوريته العقارية.

وحضر ترمب الأيام الثلاثة الأولى من المحاكمة، في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر، حيث حول ظهوره إلى وقفة انتخابية من خلال تقديم شكوى حول القضية في كل فرصة أمام كاميرات التلفزيون في الردهة خارج قاعة المحكمة.

وكان من المفترض في البداية أن يتزامن ظهوره هذا الأسبوع مع شهادة مايكل كوهين، محاميه الذي تحول إلى عدو. لكن المثول المقرر لكوهين على منصة الشهود تأجل حتى الأسبوع المقبل على الأقل.

منع النشر

وأصدر القاضي الفيدرالي المشرف على قضية التخريب في انتخابات 2020 قرارًا بمنع النشر على ترمب،

وقال كوهين يوم الإثنين على قناة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، إنه لا يتهرب من ترمب. وقال في رسالة نصية إنه يعاني من حالة طبية. وكتب: «عندما أدلي بشهادتي، أنا متأكد من أن دونالد سيكون حاضرا، ويجلس مع محاميه على طاولة المدعى عليه».

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ضد ترمب، أنه وشركته خدعوا البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال المبالغة في تقدير أصوله بشكل كبير وتضخيم صافي ثروته في الأوراق المستخدمة في عقد الصفقات وتأمين التمويل.

وينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن أصوله كانت في الواقع مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، ويصر على أن إخلاء المسؤولية عن البيانات المالية يعادل إخبار البنوك والمتلقين الآخرين بالتحقق من الأرقام بأنفسهم.

وبدأ المدعي العام التحقيق مع ترمب في عام 2019 بعد أن شهد كوهين أمام الكونجرس بأن السياسي الملياردير لديه تاريخ في تحريف قيمة الأصول للحصول على شروط قرض مواتية ومزايا ضريبية.

وبدلاً من كوهين، من المرجح أن تتداخل زيارة ترمب إلى قاعة المحكمة مع استئناف شهادة مساعد المراقب المالي في شركته، دونا كيدر. ومن المتوقع أيضًا أن يتصل محامو الولاية بجاك ويسلبيرج، نجل المدير المالي السابق لمنظمة ترمب منذ فترة طويلة ألين ويسلبيرج.