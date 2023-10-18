أحمد موسى: حق شهداء مستشفى المعمداني في رقبة شبكة "بي بي سي" البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا لاذعًا ضد شبكة بي بي سي البريطانية، بعد نشر أخبار كاذبة عن وجود أنفاق تحت مستشفى المعمداني في قطاع غزة، لذا قامت قوات الاحتلال بقصف المستشفى في قطاع غزة.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن قناة "بي بي سي" ارتكبت جريمة بحق الشعب الفلسطيني وهي شريك أساسي في الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وطالب أحمد موسى، بمحاسبة المحرر في شبكة بي بي سي الذي نشر الخبر بوجود أنفاق تحت المدارس والمستشفات، معقبًا: "حق الشهداء في فلسطين في رقبة بي بي سي، دول أدوا تصريح لقوات الاحتلال بقصف المدارس والمستشفيات".