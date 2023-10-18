اخبار العالم

الرئيس الفلسطيني: لن نسمح بنكبة جديدة ولن نهجر

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة جريمة لا تغتفر.

وشدد أبو مازن، في كلمة الأربعاء، تعليقًا على قصف مستشفى المعمداني، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بنكبة جديدة وأنه لن يقبل أن يهجر الشعب الفلسطيني مرة أخرى.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا