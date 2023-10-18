مصطفى الفقي: إحتمال التحول إلى حرب إقليمية في المنطقة أصبح وارد في الوقت الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن لا بديل عن إقامة دولتين مستقلتين للوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطنية، والحل كما كما طرحته مصر بوقف إطلاق للنار ثم الدخول فى مفاوضات بين جميع الأطراف، مبينا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شخص ضعيف وليس له تاريخ لامع ومن الطبيعى أن يترامى تحت أقدام إسرائيل.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن القمة التي ستجمع الرؤساء المصرى والأمريكي والأردني غدًا ستكون محاولة لتسجيل الموقف، منوهاً أن إسرائيل سوف تسعى دائما لتوسيع دائرة الصراع.

وأوضح أن إسرائيل متصورة إنه بإمكانها إستدعاء حلفائها للمساعدة في توجيه ضربة إلى إيران وحزب الله، لافتًا إلى أنه إذا أكتفت إيران بالتعليق بالبيانات فقط على الوضع الحالى سيقل دورها الأقليمي وهناك إحتمال التحول إلى حرب إقليمية فى المنطقة أصبح وارد في الوقت الحالي.