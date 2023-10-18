الرئيس الفلسطيني: المخطط الإسرائيلي للتهجير لن يمر



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، أنه اتفق مع الأردن ومصر على إلغاء القمة المقررة في عمّان اليوم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن المخطط الإسرائيلي للتهجير لن يمر وسيتم التصدى له، مضيفًا: "لن نرحل من أرضنا ولن نسمح لأحد بترحيلنا كما وقع في الماضي".

وطالب أبو مازن، بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة جريمة لا تغتفر، مضيفًا: "لن نقبل إطلاقا أي كلام غير وقف الحرب".

وشدد أبو مازن، في كلمة الأربعاء، تعليقًا على قصف مستشفى المعمداني، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بنكبة جديدة وأنه لن يقبل أن يهجر الشعب الفلسطيني مرة أخرى.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.