أتراك يحاولون اقتحام السفارة والقنصلية الإسرائيلية في أنقرة وإسطنبول

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تظاهر مئات الأتراك، اليوم الأربعاء، أمام السفارة والقنصلية الإسرائيلية في إسطنبول وأنقرة تنديدًا بمجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة المحاصر.

وحاول المتظاهرون الغاضبون اقتحام السفارة والقنصلية الإسرائيلية، ردًا على العدوان الغاشم على مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.