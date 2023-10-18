شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: القصف الإسرائيلى لمستشفى المعمدانى بـ غزة جريمة فى حق الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، المجزرة الوحشية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى؛ والقصف المتعمد لمستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة؛ والذى أسفر عن استشهاد مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين فى غزة.

وقال حزب الحرية المصرى في بيان له إن المجازر الإسرائيلية التى ترتكب يوميا في حق المواطنين الفلسطينيين الأبرياء؛ واستهداف المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية؛ ولمبادئ القانون الدولى الإنسانى.

وطالب حزب الحرية المصرى المجتمع الدولى بضرورة التدخل لوقف المجازر الإسرائيلية التى ترتكب في حق المدنيين الأبرياء؛ وحماية الأطفال والنساء والشيوخ والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمواطنين الأبرياء.

وأكد د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى رفض الحزب القاطع لحرب الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطينى؛ وتساءل: "أين دعاة حقوق الإنسانية في أمريكا والعالم الغربى من تلك الجرائم التى ترتكب في حق الإنسانية"؛ مؤكدا أن صمت هؤلاء يجعلهم شركاء في تلك الجرائم.

وأشاد رئيس حزب الحرية المصرى بموقف مصر الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة؛ مؤكدا أن مصر ستظل السند للشعب الفلسطينى.