شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الحركة المدنية ينظمون وقفة أمام السفارة الأمريكية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، وقفة أمام السفارة الأمريكية في القاهرة احتجاجًا على المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط المئات من الشهداء.

وشارك في الوقفة كل قيادات الحركة المدنية وعلى رأسهم حمدين صباحي وكريمة الحفناوي ومدحت الزاهد وجميلة إسماعيل وخالد داوود وباسم كامل والنائبة أميرة صابر وسيد الطوخي رئيس حزب الكرامة، وردد المشاركون في الوقفة الهتافات المنددة بالمجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.