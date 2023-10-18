شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: مجزرة مستشفى المعمدانى نقطه تحول خطيرة فى أساليب العدوان الصهيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح متحدث رسمي بإسم حزب التجمع، أن مجزرة مستشفى المعمدانى، نقطه تحول خطيرة فى اساليب العدوان الصهيونى على شعب فلسطين بغزة، والتى بدأت بقطع المياه والكهرباء وتحطيم البنيه التحتية للحياة الإنسانية، ثم قتل المدنيين بقذائف الطائرات،وتحطيم البيوت على رؤوس السكان، وكل ذلك بهدف محو وإبادة شعب غزه من الوجود، وأخيرا ضرب مستشفى المعمدانى بالصواريخ ما أسفر عن المئات من الضحايا، الجرحى والمرضى الأمنيين، وكل ذلك بتواطئ من الدول التى صمتت على كل هذه الجرائم ، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.

وأضاف، أن حزب التجمع يؤكد على تأييده الكامل للموقف الرسمى المصرى من العدوان، وجرائم الحرب التى ترتكبها اسرائيل، مشددا على أنه كان ولايزال داعم لحق الشعب الفلسطينى فى المقاومة، وبكل الأساليب من أجل وطنه الحر المستقل وفقا لمقررات الشرعية الدولية.