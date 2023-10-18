شكرا لقرائتكم خبر عن قانونية "مستقبل وطن": جيش الاحتلال يرتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني بهدف الإبادة الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن جيش الاحتلال يرتكب مجازر فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل، ولعل آخرها المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بقصف للمستشفى المعمدانى بغزة وقتله لأكثر من 500 من المرضى والمدنيين والتى تضاف إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال منذ عشرة أيام.

وأضاف عبد اللطيف، أن المجازر الاسرائيلية التى ترتكب يوميا في حق الفلسطينيين الأبرياء واستهداف المستشفيات والمدارس والمنشأت المدنية تُعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي الانسانى، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف المجازر الإسرائيلية التى ترتكب في حق المدنيين الأبرياء وحماية الأطفال والنساء والشيوخ والسماح بدخول المساعدات الانسانية للمواطنين الابرياء.

وأشاد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بموقف مصر الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مؤكدا أن مصر ستظل السند للشعب الفلسطينى، معلنا رفضه لحرب الابادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في حق الشعب الفلسطينى الأعزل، لافتا إلى أن قصف القوات الإسرائيلية المستشفى المعمداني سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، ومن ثم على المجتمع الدولي سرعة التدخل، ووقف الممارسات الإجرامية التي يمارسها جيش الاحتلال، ووقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.