شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتدريب" تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الأكاديمية الوطنية للتدريب بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين. وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعم الموقف المصري في إدانة أي انتهاكات لأحكام القانون الدولي والإنساني والقيم الإنسانية.

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