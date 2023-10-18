شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن الحداد على شهداء مستشفى المعمدانى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المحامين حالة الحداد بتنكيس الأعلام والتوشح بالسواد بديوان عام النقابة برمسيس، والإدارات التابعة لها، لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من صباح باكر ولمدة ثلاثة أيام.

وقالت نقابة المحامين فى بيان لها إن هذا الحداد يأتى إكرامًا للأرواح البريئة التي سقطت شهيدة في المجزرة الإنسانية التى ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني جراء قصف مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة المحتل.