شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: إلغاء قمة عمان من أشجع القرارات خلال العقود الثلاثة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى قرار القادة العرب بإلغاء قمتهم الرباعية التى كان مقررة أن تعقد اليوم فى العاصمة الأردنية "عمان"، بالقرار الشجاع مؤكدا أنه من أشجع قرارات القادة الأربعة فى العقود الثلاثة الماضية.

أكد رئيس حزب الجيل أن هذا القرار بمثابة إدانة للتأييد الأمريكى المطلق للاعتداءات الوحشية الإجرامية لجيش الإحتلال الإسرائيلى على اهلنا العزل فى غزة والذى أطلق العنان للحكومة المتطرفة الاسرائيلية لتدمير البنية التحتية الفلسطينية والابنية فى غزة وقتل عائلات بأكملها مشيرا الى ان الغاء اجتماع القمة الرباعية بمثابة إدانة قوية للولايات المتحدة الأمريكية وتحميلها مسئولية الأرواح الفلسطينية التى زهقت والدماء التى سالت !

أضاف رئيس حزب الجيل أن هدم المستشفى المعمدانى فى غزة و قتل الاطفال والنساء والمدنيين العزل فى رقبة الرئيس الأمريكى جون بايدن، وإدارته الصهيونية كما يتحمل مسئوليتها قادة الدول التى رفضت مشروع القرار الروسى فى مجلس الامن أمس.

أكد الشهابي أن القرار القوى والشجاع الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتشاور مع الملك عبد الله، والرئيس محمود عباس بإلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكى، يكتب فصلا جديدا فى تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى كله جدية وشجاعة وإخلاص لقضيتنا المركزية ومدخلا مهما لحلها.