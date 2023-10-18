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الحركة المدنية تدعو لتجمع سلمى رفضا للحرب على فلسطين عقب مجزرة مستشفى المعمدانى

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القاهرة - سامية سيد - صرح خالد داود المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، أنه أثناء اجتماع لقيادات الحركة مساء الثلاثاء في مقر حزب المحافظين، تواردت الأنباء عن المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة في أعقاب القصف المتعمد للمستشفى المعمداني، واستشهاد مئات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال  والنساء. 

 

وتابع: "إننا في الحركة المدنية نعبر عن غضبنا وادانتنا بكل العبارات لهذه الجريمة. كما نؤكد  ورفضنا القاطع لاستمرار أي شكل من أشكال العلاقات مع العدو الصهيوني ونطالب بطرد السفير الصهيوني من مصر فورا واستدعاء السفير المصري من تل ابيب.. كما أكدت الحركة دعمها لكل أشكال الاحتجاج السلمي الشعبي في مواجهة مجازر الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة".

 

وقررت الحركة مخاطبة وزارة الداخلية من أجل الحصول على تصريح رسمي بعقد تجمع سلمي يؤكد من خلاله المصريون رفضهم القاطع للحرب التي يشنها جيش الاحتلال في غزة، وكذلك دعم الوقفات التي تنظمها نقابات الصحفيين والمحامين.

 

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