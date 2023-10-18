جرى إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب السفارة الأميركية في عوكر على محتجين غاضبين من الاستهداف الاسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة بضربة جوية. وتجمع المتظاهرون بالقرب من السفارة في عوكر حاملين الأعلام الفلسطينية وعبروا عن غضبهم من استهداف المستشفى من قبل الجيش الاسرائيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب السفارة الأميركية في عوكر لتفريق المحتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.