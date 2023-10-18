نقابة المحررين تغلق ابوابها حدادا على شهداء مجزرة مستشفى الميداني

اعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان اغلاق أبوابها الأربعاء حدادا على شهداء مجزرة المستشفى الاهلي المعمداني في غزه، على أن تستأنف عملها يوم الخميس المقبل.

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