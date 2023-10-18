الصحة العالمية: الهجوم على المستشفى في غزة "غير مسبوق" في نطاقه

اكدت منظمة الصحة العالمية إن الهجوم على المستشفى الأهلي العربي في شمال قطاع غزة والذي أودى بحياة المئات "غير مسبوق في نطاقه"، ونددت بالهجوم.
واوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ريتشارد بيبيركورن بان "هذا الهجوم غير مسبوق من حيث النطاق.. نشاهد هجمات متواصلة على الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولفت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط احمد المنظري الى إن المستشفى كان به مرضى وعاملون في مجال الرعاية الصحية ونازحون داخليا عندما تعرض للقصف. وأضاف أن "المستشفى هو واحد من 20 مستشفى في شمال قطاع غزة يواجه أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي". ومضى قائلا "كان من المستحيل تنفيذ أمر الإخلاء نظرا لانعدام الأمن حاليا، والحالة الحرجة للعديد من المرضى، ونقص سيارات الإسعاف والموظفين والطاقة الاستيعابية للأسرة في النظام الصحي والمأوى البديل للنازحين".
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