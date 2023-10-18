وزير الخارجية الأردني: إلغاء زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن إلى عمّان والقمة المرتقبة غدا

اعلن وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي بان الأردن الغى قمة مع الرؤساء الأميركي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمد عباس في عمان غدا الأربعاء.

وفي تصريح الى قناة الجزيرة، اشار الصفدي الى اننا قررنا عدم عقد القمة الرباعية في عمان لأن واشنطن لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب. ولفت الى ان قرارنا بعدم عقد القمة الرباعية تم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية والقاهرة وواشنطن.

واكد وزير الخارجية الأردني بانه لن تكون هناك زيارة للرئيس الأميركي إلى الأردن غدا. واوضح:" إذا عقدت هذه القمة نريد لها أن تنتج مخرجاً واحداً لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين".