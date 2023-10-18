المجموعة العربية بالأمم المتحدة: نطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

طالبت المجموعة العربية بالأمم المتحدة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. واعتبرت بانه يجب أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته بوقف تلك الحرب التي تهدد الشرق الأوسط والعالم كله. ولفتت المجموعة العربية بالأمم المتحدة الى انه ينبغي تحميل إسرائيل المسؤولية عن الجريمة ومحاسبة كل من ساهم في تنفيذها.

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