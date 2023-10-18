مجلس الأمن يصوت الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة

يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا الأربعاء على مشروع قرار صاغته البرازيل يدعو إلى هدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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