الرئيس الايراني: إيران كما الأمة الإسلامية في حالة عزاء وتعلن الحداد العام يوم غدٍ الأربعاء

اشار الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في تصريح له، الى إن نيران القنابل الأميركية - الإسرائيلية التي أُلقيت الليلة على الجرحى الفلسطينيين المظلومين في مستشفى المعمداني، سوف تبتلع الصهاينة قريباً.
واكد الرئيس الايراني بانه لا يجوز التزام أي إنسانٍ حرٍّ الصمت أمام جريمة الحرب هذه. إيران، كما الأمة الإسلامية، في حالة عزاء، وتعلن الحداد العام يوم غدٍ الأربعاء.
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