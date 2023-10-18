الملك عبدالله الثاني: نرفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين

الشارقة - اميمة ياسر - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، رفض الأردن بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو نزوحهم سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشدد العاهل الأردني خلال ترؤسه اجتماعا في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أن ملف التهجير خط أحمر، منوهًا إلى حديثه الواضح بهذا الصدد خلال زيارته إلى برلين صباح اليوم.

ونبّه الملك عبدالله الثاني في الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرا المخابرات العامة والأمن العام، إلى أن الأردن سيحمي حدوده وسيدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بكل إمكانياته، قائلًا: "لن نسمح بموجات لجوء جديدة".

وأشاد بموقف المدنيين في غزة وتمسكهم بأرضهم، مبينًا أهمية إيصال المساعدات إلى القطاع من دون قيد أو شرط لضمان استمرارها، مبديًا استعداد الأردن لتقديم كل التسهيلات من أجل ذلك.

ولفت العاهل الأردني إلى أن جولته الأوروبية هدفت إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات، والتأكيد على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية.

وجدد الملك الأردني التأكيد أنه لا بديل عن الحل السياسي للقضية الفلسطينية، ويجب أن يدرك العالم والقوى الدولية جذور هذا الصراع وخطورة ما يجري في القطاع، مشددًا على أن الخروج من دوامة العنف يكمن بالتهدئة الشاملة والعودة إلى العملية السياسية.